Порошенко: Зеленский – точно не мой друг. Но интересы государства выше

Об этом он заявил в ходе круглого стола “Единство народа. Защита демократии. Оборона государства”, который организован Киевским форумом по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале фонда Open Ukraine.

Порошенко отметил, что идеи объединения “как никогда актуальны” для сегодняшней Украины.

“Не сложно объединяться. И это не про украинцев – “где два украинца, там три гетмана”. Я горжусь тем, что в 2014-м году я как верховный главнокомандующий совместно с правительством во главе с Арсением Яценюком, совместно с парламентской коалицией, где объединились разнообразные силы, пять партий объединились в конституционное большинство, дали отпор российскому агрессору и сохранили государство. И сейчас нужно просто повторить этот поступок. С другой стороны, нам нельзя повторять ошибки предков. От гетмана [Павла] Скоропадского до атамана [Даниила Терпило] Зеленого. Когда внутренние распри уничтожили государство”, – сказал Порошенко.

Он процитировал сказанные в 1919 году слова главы Директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры: “Все как один человек станьте плечом к плечу на защиту родного края от врагов наших”.

“Как лучше сказать, что нам сейчас нужно делать? – продолжил пятый президент. – И я призываю к единству. К символическому акту, который нам следует подготовить и подписать уже сейчас. Я очень жалею, что нет здесь [действующего главы государства Владимира] Зеленского и нет власти. Но мы не можем оставаться заложниками, мы призываем власть поучаствовать в процессе объединения. Вчера я сказал в эфире [программы “Свобода слова Савика Шустера”], что Зеленский – точно не мой друг. И эта мелочность, преследование оппозиции не дает аргументов для объединения. Но интересы государства выше. И сегодня мой голос тоже за объединение. Не будет власти – нужно объединиться демократическим оппозиционным силам. Не ради лидерства, не под партийными зонтиками, а ради и вокруг Украины. И этот символический акт тоже нужно подписать уже сейчас”.

Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Участники круглого стола, организованного Киевским форумом по безопасности (основан фондом Яценюка Open Ukraine), сегодня обсудили внутреннюю политическую ситуацию в Украине и внешнюю угрозу со стороны России.

Мероприятие посетили ряд политиков, известные общественные деятели и эксперты. Среди них – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, Порошенко, бывший глава Верховной Рады Украины, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, сооснователь партии “Демократична сокира” Юрий Гудыменко, экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, бывший глава МИД Украины Павел Климкин, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий, журналист Виталий Портников и другие.

Они выступили с итоговым обращением, в котором призвали к объединению патриотические силы, а Зеленского пригласили к диалогу.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—