Кулеба: Заявления Германии разочаровывают. Немецкие партнеры должны прекратить подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению

“Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия (в частности, с помощью предоставления разрешения на это третьим сторонам), бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT – не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности”, – написал Кулеба.

Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації 1/3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 22, 2022

Он подчеркнул, что сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России, для достижение которой и сдерживания РФ страны прилагают огромные усилия.

“Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять [президента РФ] Владимира Путина к новому нападению на Украину”, – написал глава МИД.

При этом он подчеркнул, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

“Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями”, – отметил он.

Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями 3/3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 22, 2022

Контекст:

21 января командующий Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что “Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется”, а Путин на самом деле хочет уважения, которого, “возможно, заслуживает”. В МИД Украины заявили о неприемлемости таких высказываний и потребовали разъяснений от немецкого правительства.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок неоднократно заявляла, что Германия не поддерживает идею предоставления Украине оружия, и это “закреплено в истории”. В 2021 году Германия также блокировала закупки Украиной оружия через Агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Это произошло еще при предыдущем немецком правительстве, но новое не изменило ситуацию.

Бербок также заявила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, опубликованном 21 января, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT. По ее мнению, такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно наиболее действенным. Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля “действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом”.

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