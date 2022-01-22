 

В США ученые изобрели препарат, способный имитировать занятия спортом

22.01.2022, 17:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Фитнес-пилюля», разработанная учеными из США, способна расщеплять жиры и наращивать мышцы так же, как длительные интенсивные тренировки. Вскоре можно будет худеть и набирать массу, не прибегая к спорту и тренажерам.
Лень – не единственная причина, по которой люди отказываются от спорта. Многим значительные преграды создаёт ожирение, перенесенные травмы, заболевания сердца и суставов. Новая таблетка, изобретенная в университете Дикина, может заменить таким группам людей традиционный поход в зал.

Данное изобретение способно запускать ряд биологических процессов, которые активируются при обычном занятии спортом. Действие таблетки направленно на активное расщепление жиров и параллельное наращение мышечных волокон и похоже на то, что происходит во время регулярных и интенсивных физических нагрузок.

Препарат был протестирован на мышах в течение 8 недель и показал отличный результат. Две группы испытуемых мышей пребывали на высококалорийном рационе и питались лишь жиром и сахаром, но лишь первая группа получала препарат. Несмотря на питание, грызуны первой группы сохранили свой вес к концу эксперимента, в отличие от контрольной группы. Также у мышей, принимавших препарат, отметили некоторое снижение сахара в крови, при отсутствии усиленных физических нагрузок.

Изобретение всё еще находиться на этапе исследований и изучений, но в перспективе действительно может стать «фитнес-пилюлей», которая, кроме приятного визуального эффекта, будет способствовать профилактике как сахарного диабета, так и сердечно-сосудистых патологий.

Источник: www.championat.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Певица и актриса Наталия Орейро захотела записать дуэт с Волочковой

18.02 / Андрей Мягков умер на 83-м году жизни

01.11 / Мнение: Как правильно отрубить голову Макрону

29.06 / Бергамот для кабинета, роза для алькова, лаванда для спальни: “ароматическое зонирование” пространства

06.01 / Ученые зафиксировали быстрое сокращение арктического морского льда

28.09 / Эксперт назвал главную ошибку Лукашенко за годы до протестов: Он уже сто раз пожалел

24.09 / Названы способы победить агрессию без вреда для здоровья

09.06 / Элизабет Олсен тайно вышла замуж за Робби Арнетта

03.08 / Мнение: О подставе для справных и трудолюбивых россиян

01.12 / Мнение: Антиваксеры испугались заразиться?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика