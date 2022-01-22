В США ученые изобрели препарат, способный имитировать занятия спортом

«Фитнес-пилюля», разработанная учеными из США, способна расщеплять жиры и наращивать мышцы так же, как длительные интенсивные тренировки. Вскоре можно будет худеть и набирать массу, не прибегая к спорту и тренажерам.

Лень – не единственная причина, по которой люди отказываются от спорта. Многим значительные преграды создаёт ожирение, перенесенные травмы, заболевания сердца и суставов. Новая таблетка, изобретенная в университете Дикина, может заменить таким группам людей традиционный поход в зал.

Данное изобретение способно запускать ряд биологических процессов, которые активируются при обычном занятии спортом. Действие таблетки направленно на активное расщепление жиров и параллельное наращение мышечных волокон и похоже на то, что происходит во время регулярных и интенсивных физических нагрузок.

Препарат был протестирован на мышах в течение 8 недель и показал отличный результат. Две группы испытуемых мышей пребывали на высококалорийном рационе и питались лишь жиром и сахаром, но лишь первая группа получала препарат. Несмотря на питание, грызуны первой группы сохранили свой вес к концу эксперимента, в отличие от контрольной группы. Также у мышей, принимавших препарат, отметили некоторое снижение сахара в крови, при отсутствии усиленных физических нагрузок.

Изобретение всё еще находиться на этапе исследований и изучений, но в перспективе действительно может стать «фитнес-пилюлей», которая, кроме приятного визуального эффекта, будет способствовать профилактике как сахарного диабета, так и сердечно-сосудистых патологий.

Источник: www.championat.com