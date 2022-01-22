 

Любовь Успенская намекнула на наличие нового ухажера

22.01.2022, 17:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная исполнительница Любовь Успенская в очередной раз подогрела слухи о возможном новом возлюбленном. Звезда порадовала пользователей соцсети новым фото, где в ее объятиях запечатлен молодой блогер Саша Стоун рядом с маленькой девочкой.
На фотокадре артистка позирует с блогером Сашей Стоуном. В описании к публикации она пояснила, что записала несколько новых роликов для TikTok и анонсировала ряд очередных сюрпризов. Звезда не уточнила, что именно имеет в виду.

“Можете быть уверены, что это вовсе не последние совместные наши работы. Ожидайте большого сюрприза в ближайшее время», – заинтриговала фанатов знаменитость.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Мнение: На карачках (за обнуление)…

17.12 / «Мы русский знаем даже лучше»

07.10 / Андрей Григорьев-Апполонов признался в сексе втроем

28.08 / Японский ученый дал рекомендации по развитию мозговой активности в любом возрасте

25.09 / «Новатэк» попросил Кремль выделить 2-3 политзаключённых для обмена на арестованного в США топ-менеджера компании

09.11 / Дума приняла законопроект о совершенствовании системы публичной власти в регионах

15.04 / Мнение: Россия впереди. Мировой лидер по количеству импотентов

08.11 / Надо ли платить долги по унаследованной квартире

02.12 / Ручные террористы: Франция дестабилизирует ситуацию в Африке руками боевиков

28.10 / Мнение: Рука Эрдогана в Южной Азии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика