Любовь Успенская намекнула на наличие нового ухажера

Известная исполнительница Любовь Успенская в очередной раз подогрела слухи о возможном новом возлюбленном. Звезда порадовала пользователей соцсети новым фото, где в ее объятиях запечатлен молодой блогер Саша Стоун рядом с маленькой девочкой.

На фотокадре артистка позирует с блогером Сашей Стоуном. В описании к публикации она пояснила, что записала несколько новых роликов для TikTok и анонсировала ряд очередных сюрпризов. Звезда не уточнила, что именно имеет в виду.

“Можете быть уверены, что это вовсе не последние совместные наши работы. Ожидайте большого сюрприза в ближайшее время», – заинтриговала фанатов знаменитость.