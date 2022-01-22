 

Анна Седакова с мужем и сыном переехали в новый дом в Майами

22.01.2022, 17:22, Разное
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Проживая уже некоторое время в Майами, у Анны Седаковой оканчивался срок аренды жилья, но подходящей ему замены не было. Артистка с мужем-баскетболистом и сыном решились на авантюру и выбрали новый особняк за 10 минут до переезда.
В своём блоге певица поделилась с фанатами переживаниями о том, что она с супругом Янисом Тиммой, сыном Гектором и всеми вещами может остаться без крыши над головой. Однако уже следующим утром Седакова успокоила подписчиков, опубликовав видео с пляжа и рассказав, что вечером они успешном поселились в новом месте.

Просматривая фото возможных вариантов, звездные супруги дали себе ровно 10 минут на выбор нового жилья. Анна Седакова показала фотографии нового особняка и поделилась собственными переживаниями, ведь на тот момент никто из семьи еще не видел участка вживую.

Артистка не покупала дом в Майами, а лишь арендовала его на длительное время. Одноэтажный особняк в белом цвете, с просторной кухней, совмещенной с гостиной и огромным бассейном на территории поверг в восторг большинство фолловеров, как и саму Седакову.

Источник: radiokp.ru



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