 

В США нашли новое объяснение отсрочки вторжения РФ на Украину

22.01.2022, 17:20, Новости дня
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Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине, информирует Bloomberg.

В этой связи журналисты напомнили о призыве МИД Китая соблюдать традиционную резолюцию ООН об «олимпийском» перемирии, действие которой начнется за семь дней до соревнований и закончится спустя неделю после Паралимпийских игр.

Быстрому «вторжению российских войск» также якобы помешает оттепель на Украине, которая начнется вскоре после этого, пишет Bloomberg.

Другие источники заявили агентству, что в этот период РФ может прибегнуть к «ограниченному вторжению», смысл которого заключается в кибератаках и других попытках дестабилизировать Украину.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» РФ на Украину не произойдет.

Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что РФ якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



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