Под Самарой женщина приютила в однокомнатной квартире 120 собак
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В социальных сетях обсуждают шокирующее видео с 120 собаками, которые размещены в однокомнатной квартире в Тольятти.
На кадрах видно, как 120 собак буквально оккупировали квартиру, собакам от голода приходится есть тряпки и фекалии, ролик разместила ГТРК «Самара», передает радио «Sputnik».
Горожане в комментариях отмечают, что у хозяйки квартиры могут быть проблемы с психикой. Местные волонтеры пытаются найти новый дом для собак. Пост с просьбой о помощи размещен в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае.
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