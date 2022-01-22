Из-за задымления закрыли станцию метро в Петербурге

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22.01.2022, 17:20, Новости дня
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Станция метро «Старая деревня» в Петербурге закрыта из-за задымления на втором этаже административного здания над кассовом залом, информирует ГУП «Петербургский метрополитен».

«В 16.50 станция «Старая деревня» закрыта, поезда следуют без остановки. На втором этаже административного здания над кассовом залом задымление, вызвана пожарная команда», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее задымление произошло в коллекторе на станции метро «Пролетарская» в Москве.



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