 

Frankfurter Allgemeine – Австрия первой в ЕС ввела обязательную вакцинацию

22.01.2022, 17:18, Новости дня
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Власти Австрии приняли законопроект о всеобщей обязательной вакцинации, пишет Frankfurter Allgemeine. Меры коснутся всех взрослых граждан старше 18 лет. Исключение сделают только для беременных и тех, кому нельзя прививаться по медицинским причинам. Нарушителям грозят денежные штрафы в размере 3600 евро.

Австрия стала первой страной ЕС, которая ввела всеобщую обязательную вакцинацию. Парламент в Вене одобрил соответствующий законопроект. Обязательная вакцинация вступит в силу с 1 февраля. Она касается всех взрослых граждан старше 18 лет.

Исключения действуют для беременных и людей, которые не могут привиться по медицинским причинам. Тому, кто нарушит обязательную вакцинацию, грозит денежный штраф в размере 3600 евро.

Недавно прошли протесты против обязательной вакцинации. Сейчас процент вакцинированных в Австрии составляет 72 процента. Для того чтобы его увеличить, незадолго до голосования правительство согласовало пакет стимулирующих мер и вознаграждений. К ним, к примеру, относится лотерея, в рамках которой среди вакцинированных будут разыгрываться денежные сертификаты на 500 евро. К тому же общины получили финансовую помощь в зависимости от процента вакцинированных жителей.

Дата выхода в эфир 20 января 2022 года.



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