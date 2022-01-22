Оригинальный текст предсказаний Нострадамуса оказался сборником матерных частушек

После инвентаризации библиотеки Французского Академии Наук была обнаружена рукопись, по свидетельству экспертов, являющаяся оригинальным текстом за авторством Нострадамуса.

Известные всем предсказания провидца переписывались именно с этого текста и был подвергнуты жестокой цензуре, причем дважды: церковной и светской.

Доцензурный же вариант оказался в буквальном смысле нецензурным: знаменитые катрены представляют собой скабрезные стихи, полные сквернословия и критики в адрес светской и духовной власти.

По всей видимости, именно цензура привела к тому, что исправленный текст полон недомолвок, запутан, в нем иногда даже попросту отсутствует смысл. Впрочем, это обычная история деятельности цензурных ведомств, описанная многими историками.

Найденную рукопись готовят к печати, но она настолько неприлична, что в исходном варианте ее невозможно публиковать. Сотрудники французского министерства культуры дали указание “причесать” стихи, чтобы мировое сообщество могло ознакомиться с культурным наследием.

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