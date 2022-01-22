Оригинальный текст предсказаний Нострадамуса оказался сборником матерных частушек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
После инвентаризации библиотеки Французского Академии Наук была обнаружена рукопись, по свидетельству экспертов, являющаяся оригинальным текстом за авторством Нострадамуса.
Известные всем предсказания провидца переписывались именно с этого текста и был подвергнуты жестокой цензуре, причем дважды: церковной и светской.
Доцензурный же вариант оказался в буквальном смысле нецензурным: знаменитые катрены представляют собой скабрезные стихи, полные сквернословия и критики в адрес светской и духовной власти.
По всей видимости, именно цензура привела к тому, что исправленный текст полон недомолвок, запутан, в нем иногда даже попросту отсутствует смысл. Впрочем, это обычная история деятельности цензурных ведомств, описанная многими историками.
Найденную рукопись готовят к печати, но она настолько неприлична, что в исходном варианте ее невозможно публиковать. Сотрудники французского министерства культуры дали указание “причесать” стихи, чтобы мировое сообщество могло ознакомиться с культурным наследием.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет