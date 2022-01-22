 

Оригинальный текст предсказаний Нострадамуса оказался сборником матерных частушек

22.01.2022, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После инвентаризации библиотеки Французского Академии Наук была обнаружена рукопись, по свидетельству экспертов, являющаяся оригинальным текстом за авторством Нострадамуса.

Известные всем предсказания провидца переписывались именно с этого текста и был подвергнуты жестокой цензуре, причем дважды: церковной и светской.

Доцензурный же вариант оказался в буквальном смысле нецензурным: знаменитые катрены представляют собой скабрезные стихи, полные сквернословия и критики в адрес светской и духовной власти.

По всей видимости, именно цензура привела к тому, что исправленный текст полон недомолвок, запутан, в нем иногда даже попросту отсутствует смысл. Впрочем, это обычная история деятельности цензурных ведомств, описанная многими историками.

Найденную рукопись готовят к печати, но она настолько неприлична, что в исходном варианте ее невозможно публиковать. Сотрудники французского министерства культуры дали указание “причесать” стихи, чтобы мировое сообщество могло ознакомиться с культурным наследием.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Мнение: «Опубликован Проект Закона о ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ В РОССИИ. Что дальше?»

18.10 / Эксперты рассказали о способах определить опасное расширение для браузера

03.09 / Мнение: Обидно!

17.11 / Разработчики VSH25 включили в курсы программы упражнений йоги Вишну Шукла

18.05 / Парк Декабрьского восстания приведут в порядок до конца лета

30.04 / Мнение: Письмо: “Быть полезной обществу”

06.11 / Праздник Чудотворной иконы Божией Матери: традиции и приметы 6 ноября

25.10 / Московские рестораны, получившие звезды Michelin, будут открыты во время локдауна

29.01 / Ученые выяснили, влияют ли УФ-лампы в маникюрных салонах на риски онкологических процессов

17.08 / Свертывание крови назвали возможной причиной продолжительного Covid-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика