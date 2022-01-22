«Это и есть война». 18+

Проект «Синдиката-100». Фотографии Юрия Козырева, «Новая».

Про войну в последнее время стали говорить как-то совсем легко. И люди из власти, и обслуга их из телевизора. Подсчитывают подлетное время ракет, хвалятся первенством в гонке вооружений, даже ядерной войны, кажется, не сильно страшатся. Почему? Потому что беды войны — это то, что будет не с ними. Как им кажется. Сами надеются отсидеться в бункерах или в телевизоре. В окопах гнить они точно не будут. И детей своих от войны тоже найдут, как уберечь. Воевать пойдет на чужой земле парнишка из Сургута или Красноярска. И его мать будет стоять потом над запаянным гробом. Да и не факт, что будет этот самый гроб. Что не зароют где-нибудь как собаку.

Они, пропагандирующие сегодня войну, или циничные подлецы, или безумцы. А что мы? Достанет ли у нас сил это остановить, пока не поздно?

«Синдикат-100» публикует серию фотографий, сделанных на разных войнах последнего века. Не отводите глаза. Посмотрите на эти фотографии внимательно. Это и есть война.

Днепропетровск, Украина. 26 марта 2015 года. Солдаты загружают боеприпасы в старый БТР в тренировочном лагере недалеко от Днепропетровска. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Донецкий аэропорт. Февраль, 2015 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Ливия, март 2011 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Ливия, март 2011 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Ливия, март 2011 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Ливия, март 2011 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Бывший российский культурный центр в Кабуле стал пристанищем для сотен наркоманов. Афганистан, май 2009 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Афганские шииты бьют себя цепями в память об Ашуре. Кабул, Афганистан, май 2009 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Иракцы, задержанные американскими морскими пехотинцами в Эль-Фаллудже. Ирак, 19 ноября 2004 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Похороны. Тикрит. Ирак. 2 августа 2003 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Работник кладбища несет многоразовый гроб в хранилище после похорон женщины, погибшей в результате взрыва в Багдаде. Ирак, 31 марта 2003 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Центорой, Чечня. 16 декабря 1999 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Хомс, Сирия. 12 мая 2014 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Добровольцы убирают тела с улиц Триполи. Ливия, 28 августа 2011 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

В больнице Аль-Кинди. Раненый ребенок, вся его семья погибла в результате ракетного удара на южной окраине Багдада. Ирак, 1 апреля 2003 года

Цхинвал, 18 августа 2008 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Грозный, Чечня, январь 2000 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

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