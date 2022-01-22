Антиоксидантная сыворотка, зеленый чай и увлажняющий крем: на что обратить внимание в 30, 40, 50 лет, ухаживая за кожей

В каждом возрасте есть своя красота и очарование. Но почему бы не улучшить ситуацию с помощью некоторых разумных и эффективных изменений в вашей уже выработанной рутине ухода за собой? Вот на что стоит обратить внимание в определенном возрасте.

Когда вам 30 лет

Это десятилетие, когда начинают появляться первые признаки старения из-за снижения уровня коллагена в коже. Итак, что вам нужно сделать: начать или продолжить профилактику. Вы можете заметить мелкие морщинки или расширенные поры на поверхности кожи, которых могло не быть несколько лет назад.

Добавьте к своей рутине высококачественную антиоксидантную сыворотку, а также витамин С, который помогает ежедневно защищать кожу, особенно при использовании в сочетании с солнцезащитным кремом для борьбы со свободными радикалами. Витамин С и антиоксиданты также могут помочь устранить пятна, которые могли остаться на коже из-за акне, и придать ей более равномерный, сияющий тон.

Сейчас также хорошее время, чтобы включить ретинол в свой уход за кожей – он помогает избавиться от первых признаков старения. Убедитесь, что вы выбрали продукт с низким содержанием, чтобы избежать сухости и шелушения.

Когда вам 40 лет

В 40 лет кожа ослабевает, становится тоньше и нежнее, так как выработка коллагена снижается еще больше. Вы можете заметить, что ваша кожа становится более сухой, морщины становятся более глубокими, появляются веснушки и пигментные пятна.

Самое основное изменение, которое вам нужно сделать, чтобы справиться с проблемой, – добавление в рутину по уходу за собой продуктов, богатых антиоксидантами, витаминами С и Е. Обратите внимание на зеленый чай и масло виноградных косточек – эти ингредиенты стимулируют выработку эластина в коже, что увлажняет ее.

Вы также можете включить в свою программу продукты с ниацинамидом, особенно на этапе очищения, чтобы избежать раздражения. В этом возрасте хорошей идеей будет использовать увлажняющий крем хорошего качества на ночь, чтобы помочь вашей коже избежать признаков времени.

Когда вам 50 лет

В этом возрасте важную роль играет менопауза. Около 30 % коллагена теряется всего за пять лет, что может усугубить ситуацию, если вы часто подвергаетесь воздействию солнца. Главный совет экспертов на этом этапе — использовать мягкие продукты, так как кожа может иметь склонность к сухости и раздражению.

Ваша цель на данном этапе – защита внешнего слоя кожи, который отвечает за уровень ее увлажнения и способность противостоять раздражению. С помощью мягкого очищающего средства для лица, увлажняющего крема и сыворотки со специальным составом, соответствующим потребностям вашей кожи, вы создадите функциональную рутину.

Также важно использовать витамин С, чтобы предотвратить веснушки и скорректировать существующие недостатки. Также сейчас самое подходящее время, чтобы добавить в свой ежедневный уход за кожей увлажняющие продукты, обогащенные керамидами.