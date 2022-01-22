 

“Сказать категорическое “нет” Путину”. Участники национального круглого стола приняли обращение к народу и властям Украины

22.01.2022, 16:40, Новости дня
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В ходе круглого стола заявление зачитал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер украинской партии “Народный фронт” Арсений Яценюк. Запись этого выступления обнародована на канале политика в YouTube.

Он отметил, что участники круглого стола представляют “с политической точки зрения 70% украинцев”. Политические силы, представители которых участвовали в беседе имеют поддержку именно такого числа граждан, пояснил Яценюк. 

Он также призвал пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко и бывшего председателя Верховной Рады Украины, внефракционного нардепа Дмитрия Разумкова огласить это обращение в стенах парламента. 

“Сегодня, отмечая День Соборности Украины, мы, представители национальных политических сил и общественности, обращаемся ко всему украинскому народу с призывом к единству, солидарности и готовности защищать Украину от российской агрессии. Смертельная угроза нависающей над Украиной России, а также дело восстановления территориальной целостности Украины, деоккупация Крыма и возвращение контроля над временно оккупированными районами Донбасса требуют нашей коллективной мобилизации. Мобилизация сил и взаимная поддержка также необходимы в Украине для противодействия наступлению на демократию, разрушению государственных институтов, сворачиванию реформ, подъему “пятой колонны” Кремля и провоцированному раздору среди людей”, – говорится в обращении. 

Участники круглого стола предложили обществу “формат национального сверхпартийного диалога” для обсуждения опасностей внешнего и внутреннего положения Украины.

“Власть, склонная к авторитарности, игнорирует своих оппонентов и стремится их заглушить. Демократическая власть идет с ними на диалог и стремится их убедить. Призываем руководство Украины проявить жесткую волю и объединить весь Украинский народ в защиту нашего государства и укрепить союз с другими демократическими странами для защиты нашей независимости и общей свободы. На все преступные требования [президента РФ Владимира] Путина Украина должна сказать категорическое “нет”, – подчеркивается в документе. 

В нем также изложен призыв к властям гарантировать энергетическую безопасность от РФ и Беларуси, обеспечить системную борьбу с российской пропагандой и соблюдение законодательства о защите украинского языка. 

“Приглашаем к диалогу президента Украины и вместе с тем призываем к сотрудничеству и объединению проукраинские политические партии и общественных активистов по всей стране. Пора объединять силы украинских патриотов и создавать совместные сети действий, помогать территориальной обороне и вместе защищать государство. Призываем весь свободный мир поддержать свободу и борьбу Украины”, – резюмировали авторы заявления. 

ВИДЕОВидео: Арсеній Яценюк / YouTube
Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году. 

Участники круглого стола, организованного КБФ, сегодня обсудили внутреннюю политическую ситуацию в Украине и внешнюю угрозу со стороны России. 

Мероприятие посетили ряд политиков, известные общественные деятели и эксперты. Среди них – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Верховной Рады Украины, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, сооснователь партии “Демократична сокира” Юрий Гудыменко, экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, бывший глава МИД Украины Павел Климкин, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий, журналист Виталий Портников и другие. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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