Кети Топурия и ее муж отметили день рождения годовалого сына

Недавно в семье известной певицы Кети Топурии произошел грандиозный праздник – ее сыну Адаму исполнился год.

«С днем варенья тебя, мой любимый мальчик. Мы тебя безумно любим», – написала артистка в своем Instagram-аккаунте. Певица также выложила первое фото, на котором изображены счастливые родители и их сынок, и получила множество положительных комментариев, массу позитива и поздравлений.

Год назад исполнительница во второй раз стала мамой. Она родила сына от бизнесмена Льва Деньгова. Ребёнка назвали Адамом.

Певица не особо охотно делится личной жизнью. Совместные фото с мужем и старшей дочерью крайне редко можно увидеть в личном блоге Instagram звезды. Лицо Адама ранее никогда не было показано публике. И только когда ему исполнился год, его фото попало в сеть. Счастливые родители устроили большой праздник для своего малыша, украсили дом шарами, заказали огромный торт и пригласили гостей. На фото Кети, ее муж Лев и сын Адам выглядят очень счастливыми

Адам – первый общий ребенок супругов. У обоих уже есть дети от прошлых отношений. Пара уверяет, что не намерена останавливаться на одном ребенке. Певица не раз говорила, что мечтает о троих детях.