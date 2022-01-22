Названы российские артисты, чудом вернувшиеся “с того света”

Журналисты рассказали о российских артистах, которым посчастливилось вернуться “с того света”. Одни считают случившееся чудом, а другие – удачным стечением обстоятельств.

Ангелина Вовк

Ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!», будучи молодой, утратила возможность иметь детей. Эта тема более не поднималась в личной жизни знаменитости. Однажды, записывая очередной эпизод «голубого огонька», артистка стала чувствовать себя плохо. Сразу же была вызвана скорая помощь, врачи госпитализировали актрису.

Уже в больнице, при детальном осмотре, удалось установить причину болезненного самочувствия. Диагноз шокировал всех – внематочная беременность. Была допущена врачебная ошибка, в результате которой у Вовк началось заражение крови. Последствием стала клиническая смерть, которую она преодолела. Медицинский персонал буквально вытащил звезду с того света.

Петр Мамонов



Изображение взято с: Instagram @petr.mamonov

В 25 лет актер и музыкант попал в эпицентр негативного события – стал участником пьяной драки. Результатом оказалось то, что ему пробили легкое. Это привело к обильному кровотечению. Мамонову чудом удалось избежать смерти вследствие полученного ранения. Благодаря оперативному вмешательству врачей артист остался жив.

Обдумав произошедшее, он пришел к выводу, что это был знак для начала новой жизни. Мамонов стал верующим человеком, наделив собственную жизнь иными принципами и целями.

Олег Газманов



Изображение взято с: Instagram @oleggazmanov

В детском лагере «Артек» с певцом во время выступления произошла трагическая ситуация. Находясь на сцене и исполняя песню, певца ударило током от микрофона. Оказалось, что технику не заземлили. В тот же миг Газманов отлетел на пару метров от земли и при падении ударился головой.

В лагерь вызвали скорую помощь – и исполнителя госпитализировали. Именно в больнице он пришел в чувство. Позже артист поделился тем, что именно он испытывал во время того, как находился без сознания. По словам певца, он покинул сове тело и оказался в пространстве, где не было запахов, цвета и звука. Лишь незнакомый голос задал вопрос, желает ли он жить. Актер дал положительный ответ – и в тот же миг открыл глаза. Перед ним стояли врачи.

Шэрон Стоун



Изображение взято с: commons.wikimedia.org

Однажды актриса практически простилась с жизнью из-за сильного внутреннего кровотечения. Причиной тому стала разорванная артерия у основания черепа. По ее словам, из этой ситуации она вынесла урок: не бояться смерти.

Виктор Авилов



Изображение взято с: youtube.com

Гастроли в Берлине 1995 года могли оказаться последними для актера. Во время пребывания в Германии у него открылась язва желудка. В результате Авилов потерял много крови. Однако немецкие врачи смогли спасти жизнь артиста.

Источник: new-magazine.ru