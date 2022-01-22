 

Кулеба прокомментировал отказ Германии отправлять Украине оружие

22.01.2022, 16:37, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT – не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Кулебы в Twitter.

По словам украинского политика, Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России. Он, отметил, что для сдерживания РФ сейчас прилагаются огромные усилия

«Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину», – отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. 



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