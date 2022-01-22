 

Появилось видео с места убийства семьи в Омской области

22.01.2022, 16:37, Новости дня
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Следственный комитет РФ опубликовал видео с места убийства семьи в Омской области.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, виден населенный пункт и дом, где произошло преступление. Запечатлена обстановка дома.

 

Ранее сообщалось, что 22 января в одном из частных домов нашли тела трех человек – мужчины, женщины и девочки. Позже стало известно, что погибшая 10-летняя девочка была инвалидом.

Согласно предварительным данным, ее 38-летнего отца и 35-летнюю мать убили прямо на ее глазах. Тело женщины нашли в сенях.

По данным следствия, в дом проник неизвестны, который зарезал членов семьи. Убежать с места преступления смогли двое подростков, они позвали на помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области.



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