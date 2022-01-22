 

Zeit – глава немецкого региона выступила за срочный запуск «Северного потока — 2»

22.01.2022, 16:36, Новости дня
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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к скорейшей сертификации газопровода «Северный поток — 2», пишет Die Zeit. Германии «срочно нужен этот трубопровод» как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии и отказа от атомной и угольной энергетики, убеждена Швезиг. Кроме того, политик высказалась за продолжение «критического диалога и экономического взаимодействия» с Россией.


AP

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток — 2», проложенного по дну Балтийского моря, пишет Die Zeit.

«Я надеюсь на быструю законную процедуру, чтобы газопровод мог быть введён в эксплуатацию», — сказала представительница Социал-демократической партии Германии в видеообращении к гостям новогоднего приёма Восточного комитета германской экономики.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2» из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор выставил условия, которым должны соответствовать операторы газопровода. Процесс сертификации будет возобновлён лишь после их исполнения. В будущем газопровод протяженностью 1,2 тыс. км будет ежегодно транспортировать 55 миллиардов куб.м природного газа из РФ в Германию.

«Я твёрдо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод, проложенный по дну Балтийского моря, — подчеркнула Швезиг. — Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь полное основание для отказа от атомной и угольной энергетики». По словам Швезиг, Берлину следует продолжать делать ставку на «критический диалог и экономическое взаимодействие с Россией».

В ходе дебатов председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Гермес отметил, что Швезиг «непоколебима как скала». По его словам, и «Северный поток — 2», и мощности украинской газотранспортной системы потребуются для надёжного снабжения Европы природным газом, а в перспективе и водородом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает газопровод как рычаг давления на Россию в «украинском кризисе». «Газ ещё не поступает», — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. При этом Блинкен призвал российское руководство не использовать «энергию как оружие», пишет Die Zeit.



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