 

В США заявили о признаках потепления в отношениях с Россией

22.01.2022, 16:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отсутствие ультиматумов и примирительный тон на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова могут являться признаками потепления отношений Вашингтона и Москвы, информирует New York Times.

«Обе стороны пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль. А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, [президент РФ Владимир] Путин готов применить военную силу»,  –  отмечается в статье NYT.

Также журналисты издания назвали обещание США предоставить РФ письменный ответ на требования по гарантиям безопасности самым четким итогом минувших переговоров. В статье опубликованы мнения американских политиков, которые считают, что Москва запросила письменный ответ специально для Путина, который хочет увидеть позицию США своими глазами.

Авторы статьи увидели некий оптимизм  у Блинкена. По словам сотрудника Госдепартамента, во время поездки госсекретарь США увидел на Женевском озере высокие волны и выразил надежду, что встреча с Лавровым «успокоит воду».

Между тем, советники лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждают встречу в Париже уже на будущей неделе, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины, пишет «Коммерсант».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.

Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из РФ сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Россия собралась экспортировать танк «Армата»

19.11 / На Украине отказались от идеи создания «авиакомпании мечты Зеленского»

14.05 / ФСБ пресекла подделку справок для въезда с Украины в Россию

04.12 / Врачи рассказали об опасных для здоровья новогодних игрушках

07.12 / “В Москве пахнет имперским духом”. Журналист Цимбалюк сравнил столицы России и Украины

01.12 / Кулеба предложил Турции присоединиться к Крымской платформе

11.01 / Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства

24.02 / Египет одобрил применение «Спутника V»

17.09 / «Альянс врачей» Навального нанял юриста, связанного с крупнейшими операторами госзаказа лекарств

11.10 / Голобуцкий: “Плечо” Поддерегина: кто крышует украинский Форекс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика