Стала известна дата встречи политсоветников «нормандского формата» в Париже

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22.01.2022, 16:30, Новости дня
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Политсоветники «нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак.

«Политические советники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском», – передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию президента России.

Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а РФ и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.

По данным «Коммерсанта», Германию представит внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Россию и Украину – замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

В последний раз советники лидеров стран «нормандской четверки» встречались в конце прошлого лета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ будет приветствовать помощь США в решении украинского конфликта, так как Вашингтон оказывает решающее влияние на власти в Киеве.



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