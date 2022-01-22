СК начал доследственную проверку

…из-за нападения замглавврача на журналистов «Новой» в больнице Сургута.

Следственный комитет по ХМАО-Югре проводит доследственную проверку из-за нападения на журналистов «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана во время работы в Сургутской клинической травматологической больнице. Об этом сообщают сами корреспонденты.

Накануне заместитель главврача больницы Андрей Матвеев напал на журналистов после того, как они попросили у него комментарий по поводу самоубийства двоих медсестер. Сначала врач молча ушел, но через некоторое время вернулся и повалил фотокорреспондента Ардена Аркмана на землю, пытаясь разбить его камеру. Затем гражданин ударил Изольду Дробину в скулу, когда она пыталась помочь коллеге. В итоге камера фотографа оказалась частично повреждена.

Журналисты написали заявление в полицию, которое было передано в СК, так как среди прочего корреспонденты «Новой» просят завести дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 144 УК) (эта статья входит в подследственность СК — прим.).

До позднего вечера с Дробиной и Аркманом проводил опросы следователь СК. Кроме того, в рамках доследственной проверки у журналистов изъяли видеооборудование для проведения экспертизы о нанесении имущественного ущерба.

Понимая трудность работы медиков, журналисты готовы принять извинения за действия Матвеева, однако, по данным «Новой», в отношении сотрудников газеты готовится встречный иск или заявление в полицию.

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21 октября прошлого года 41-летняя медсестра Сургутской травматологической больницы Аяжан Ташмагабетова покончила с собой. Издание Znak.com со ссылкой на ее коллег писало, что Аяжан жаловалась на условия труда и длительные смены без коронавирусных надбавок. После этого, по словам коллег, руководство больницы начали травлю медсестры.

За Ташмагабетову заступалась 49-летняя медсестра Ираида Петрова. Она покончила с собой в декабре. По факту гибели Ташмагабетовой возбуждено дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК). По факту гибели Петровой Следственный комитет проводит проверку.

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