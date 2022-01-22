Глянец, коричневая помада и румяна. Какие тенденции ждут модниц в весеннем макияже

Эстетика весенне-летнего макияжа завораживает и манит одновременно. Обходя смену лет и течение модных тенденций, этот вид мейкапа всегда выглядит мило, свежо и опрятно.

Несмотря на то, что год только-только наступил, пора познакомиться с весенними тенденциями макияжа! Январь знаменует собой начало перехода на более игривое настроение. Тяжелые тональные основы заменяются чем-то более свежим и влажным, смоки-айс уходит на второй план под гнетом более неприхотливых стилей, а глубокие темные оттенки, ассоциирующиеся с зимними месяцами, откладываются на следующий год.

Самое время определить простые, инклюзивные тенденции весеннего макияжа – 2022.

Свежая кожа

Замена тональных средств с плотным покрытием на более светлые с легким финишем долгое время была основным лейтмотивом макияжа на весну/лето. Наступает отличное время для того, чтобы не только выглядеть свежо и опрятно, но и наконец-то “подлечить” свою кожу! Тонкий слой мейкапа не будет загрязнять поры, а легкая текстура тонального крема позволит наносить под него сыворотки и крем с эффектом питания.

Ищите тональные основы, содержащие ингредиенты для ухода за кожей, придающие ей сияние, чтобы создать эстетичный эффект натуральности.

Всплески цвета

Если вы хотите немного повеселиться с макияжем в этом сезоне, то добавление неожиданного яркого цвета — отличный способ сделать это. Один из способов выделиться из толпы – тщательно проработанный макияж век. Любительницам экспериментов подойдет цветная подводка и тушь. Нет времени? Тогда капля ярко-розового блеска на ваших губах при отсутствии макияжа на других участках лица — идеальный способ почувствовать себя бунтаркой.

Натуральные брови

Натуральность – это тенденция макияжа, с которой современной женщине невозможно не согласиться. Все потому, что уход за бровями требует траты большого количества ресурсов. Начиная от выщипывания или эпиляции воском до придания формы и укладки – все это отнимает слишком много времени.

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Хорошая новость заключается в том, что весной 2022 года нам не нужно будет беспокоиться о своих бровях. В моду входит причесывание и уход с использованием минимального количества продуктов.

Раскрасневшиеся щеки

Раскрасневшиеся, сияющие щеки красноречиво заявляют о здоровье и отличном самочувствии. Когда, как не весной, хвастаться этими позитивными факторами своей молодой и красивой внешности?

Существует огромное количество простых в использовании кремовых румян, которые могут помочь вам получить внешность молодой русской боярыни. Еще одна позитивная новость – для использования этой косметики не нужна кисть! Кремовые румяна поддаются растушевке пальцами.

Коричневая помада

Один из самых простых способов окунуться в новые тенденции макияжа — пользоваться самой трендовой помадой. Мало того, что этот продукт в подавляющем большинстве случаев является недорогим, но и ее всегда можно стереть, если она выведет вас слишком далеко за пределы зоны комфорта.

Обычно весной/летом популярны яркие тона, но этот год действительно удивит вас. В моду вошли приятные коричневые губы с матовым финишем!

Лоск и блеск

Не насыщенные цветом, но достаточно пухлые губы в наступившем году станут последним писком тенденций. В этом тренде есть не только ностальгическая волна из девяностых годов, но и живая эстетика современности.

Для ежедневного использования ищите формулы, содержащие питательные масла, которые не дадут липкого финиша.