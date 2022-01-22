 

Государственный исторический музей не знает, кто и зачем вывез с Красной площади памятник Минину и Пожарскому

22.01.2022, 16:11, Разное
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Руководство Государственного исторического музея, в ведении которого находится памятник Минину и Пожарскому, не смогло ответить на вопрос, кто демонтировал монумент и вывез его с площади якобы на реставрацию.

В пятницу группа мужчин в касках и оранжевых жилетах установила над памятником Минину и Пожарскому матерчатую палатку-павильон. Затем в палатку загнали платформу с краном, обвязали скульптуру ремнями и сняли с постамента. Любопытным туристам рабочие объяснили, что памятник отправляется на реставрацию. Однако ни в комендатуре Кремля, ни в Историческом музее о реставрации ничего не знают.

«Утром в субботу нам начали звонить журналисты и спрашивать, что мы собираемся делать с памятником и почему его вывезли. Но мы не вывозили памятник! Его никто не вывозил, он должен быть на площади! Но на постаменте его сейчас нет! Мы собираемся в понедельник заявить в полицию» – сообщил дежурный смотритель Исторического музея.

Памятник Минину и Пожарскому воздвигнут в первой половине XIX века по проекту скульптора Ивана Мартоса. В 2018 году его уже хотели отреставрировать и даже потратили 55 миллионов рублей, но реставрация не получилась. Музейные работники опасаются, что скульптура уже находится в скупке цветмета – в памятнике 16 тонн медно-оловянной бронзы с добавлением цинка.

Если памятник не удастся разыскать в ближайшее время, Министерство культуры заменит его копией из менее ценного сплава, например, силумина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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