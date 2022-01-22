Мнение: О полном π-це у Тёмы Лебедева… Что делать?

Всё-таки зря дизайнер и блогер Артемий tema Лебедев покинул наш уютный мир «Живого Журнала»! Совсем не тепло за его пределами. Неприятности сыплются, как из ведра. А теперь ещё и вот это…

Свалилось, как снег на голову. И кто бы мог подумать!

Кажется, это уже нокаутирующий удар.

И поневоле становится тревожно за Тёму…

Короче, прилетело ему совсем с «неожиданной» стороны.

Ну подумаешь, человек придумал в 2015 году некий «логотип Крыма». Вот этот

Это ведь творческая личность! Ну кто же в здравом уме может посягать на свободу творчества? Это не толерантно, в конце концов…

Ну подумаешь, в дополнение к логотипу человек ещё и сказал, что «#Крым — это оплот Черноморского флота РФ» и что «полуостров получил новый логотип и систему визуальной идентификации» как подарок к годовщине «со дня вступления в состав России». Ведь свободный художник говорил с потенциальным заказчиком. И вообще, кто может быть против свободы слова?

Ну подумаешь, брякнул человек однажды, что «любимая #Украина когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти». Может, он пьян был. Или горилка палёная попалась. Что же теперь, за каждую рюмку карать так жестоко? Это немилосердно…

Теперь официально, сухими строками протокола:

«Президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева. Установленные ограничения предусматривают блокировку активов и предотвращение оттока капитала с Украины».

Не понял, в общем, артист — художника. Не оценил перформанса. И попал дизайнер под #санкции будущей великой державы…

Теперь он может «спать спокойно».

Это π-ц?

PS Смех — смехом, стёб — стёбом, но реалии таковы, что фигуранты украинских «проскрипционных списков» время от времени перемещаются в американские и европейские санкционные листы. Что уже намного серьёзнее. Особенно для тех, чьи родственные и прочие связи с Америкой являются секретом Полишинеля.

Может, не надо некоторым так уж рьяно сидеть на двух стульях? Или хотя бы ж*** иметь скромнее?

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