 

В ночном клубе Винницы произошла стрельба, есть раненые, мужчину с оружием задерживали бойцы КОРД

22.01.2022, 15:58, Новости дня
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Информация о происшествии поступила в полицию около 3:30 ночи.

“Во время отдыха в ночном развлекательном заведении между двумя компаниями возникла потасовка, во время которой один из ее участников произвел несколько выстрелов в сторону соперников. Вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в туалете. Для их задержания была введена в действие полицейская операция “Гром” и привлечены бойцы спецподразделения КОРД”, – говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

В полиции отметили, что в результате стрельбы были травмированы два человека.

Стрелявшего и его товарищей задержали спецназовцы, они изъяли огнестрельное оружие – судя по опубликованному полицией фото, это был пистолет.

Фото: npu.gov.ua

Обстоятельства инцидента выясняют оперативники и следователи. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщает местное издание “20 хвилин”, драка со стрельбой возникла в ночном клубе “Аура” на площади Гагарина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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