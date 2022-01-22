 

Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, “откуда у нее грудь”

22.01.2022, 15:58, Новости дня
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В кадре она сначала позирует в черном боди-бюстье, с распущенными волосами и красной помадой. Затем 31-летняя Тодоренко вынимает силиконовые вкладки из лифа, смывает помаду, завязывает волосы в хвост, надевает пижаму и очки.

“Обычно я собираюсь два часа, а  разбираюсь – 30 секунд”, – подписала она публикацию, добавив “или откуда грудь?”

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

“Хорошо, что зубы не вставные”, – написала mrs.popova_la.

“Как здорово, когда женщина умеет посмеяться над собой и не боится показаться нелепой, странной, неидеальной”, – отметил пользователь psy.rest.

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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