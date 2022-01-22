Учёные рассказали о сложностях лечения болезни Альцгеймера

Заведующая кафедрой химической инженерии Карнеги-Меллон Энн Робинсон объяснила, почему понимание прогрессирования нейродегенерации при болезни Альцгеймера и ее возможного лечения гораздо сложнее, чем считали исследователи ранее.

Болезнь Альцгеймера является заболеванием, которое разрушает мозговую ткань. Одним из критериев развития болезни является возраст организма. Энн Робинсон подтверждает это статистическими данными. По ее словам, риск заболевания увеличивается, начиная с 65-летнего возраста. Так, каждый десятый американец, начиная с этой возрастной группы, страдает болезнью Альцгеймера. У людей старше 80 лет этот показатель достигает до одного из трех. Всего в мире цифра заболевших равна почти 50 миллионам.

Процесс дегенерации берет начало в одной части мозга и распространяется на другие области, нанося им непоправимый вред и потерю мозговой ткани. Ученым так и не удалось установить причину стремительного передвижения патогенного тау по человеческому организму.

Энн Робинсон ставит под сомнение действующие принципы противодействия перемещению тау от клетки к клетке. Она не согласна с классификацией и распределением тау по методу их передвижения. Якобы деформированный белок тау движется только определенным образом, или деформированный тау попадает в клетку лишь единым способом.

Согласно новым исследованиям Робинсон и ее команды, были установлены иные способы поглощения клетками белка тау, что в конечном итоге влияет на реакцию клеток. Она отмечает, что предыдущие модели были потенциально верны, но никто не рассматривал поглощение тау в целостном виде. Полученная информация может приблизить ученых на несколько шагов вперед в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Источник: 13news.ru