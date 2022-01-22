В США учительница скотчем приклеила медицинскую маску к лицу ученика

В одной из школ Пенсильвании учительница приклеила скотчем медицинскую маску к лицу ученика, в учебном заведении факт инцидента признали и извинились перед родителями.

В США обеспокоенные родители распространили в социальных сетях фотографию, на которой изображен ученик одной из школ Пенсильвании, на лицо которому учительница скотчем приклеивает медицинскую маску.

«После немедленного расследования было установлено, что, хотя действия и не имели злого умысла, они учителя были совершенно неуместными и неприемлемыми, независимо от контекста», – цитирует The Independent заявление представителей школы, передает РенТВ.

Однако жители штата считают, что случившееся вышло за рамки дозволенного и требуют тщательного расследования.

Ранее пассажирка маршрутки в Краснодаре устроила скандал и ударила находившегося рядом ребенка после того, как водитель попросил ее надеть маску или выйти из транспорта.