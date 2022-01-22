 

Премьер Баварии выступил против ужесточения санкций к РФ и «Северному потоку 2»

22.01.2022, 15:46, Новости дня
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Один из лидеров консерваторов в ФРГ, баварский премьер Маркус Зедер выступил против ужесточения санкций против РФ и проекта «Северный поток 2», информирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Никто не может хотеть войны в Европе. При этом должны уважаться территориальная целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Но постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против РФ не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую повредили бы нам аналогичным образом. Например, исключение РФ из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода «Северный поток 2» или вообще прекращение всех поставок газа из РФ коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Зедера, в какой-то момент Западу придется ответить на ключевой вопрос: есть ли план расширения НАТО за счет Украины или нет, безотносительно дебатов о праве Москвы «что-либо диктовать здесь». «На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток применительно к Украине еще долго не будет стоять на повестке дня. РФ – это сложный партнер, но не враг Европе», большинство немцев хотели бы стабильных и мирных отношений с Москвой, поэтому «мы должны продолжать диалог, несмотря на вызовы», – сказал он.

В пятницу премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».



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