В МИД Украины потребовали опровержения слов командующего ВМС Германии о Крыме

Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС Кая-Ахима Шенбаха со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», – написал Николенко в своем Facebook, передает РИА «Новости».

Ранее глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.