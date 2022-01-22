«Спортсмены — с народом!»

Белорусский футболист подписал новый контракт в клетке зала суда.

Футболист, журналист и блогер Александр Ивулин все-таки осужден. В Советском районном суде Минска его приговорили к двум годам лишения свободы по статье 342 УК Беларуси («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Но футбольный клуб «Крумкачы» («Во́роны», по-русски), за который играет Ивулин, в последнем тайме, перед оглашением приговора, забил свой гол престижа: новый контракт Ивулину принесли прямо в зал суда, зная, что из клетки он не выйдет. И Ива (так называют его болельщики) этот контракт подписал.

Александр Ивулин

«Крумкачы» — белорусский клуб первой лиги, за который Ивулин начал играть, будучи уже известным спортивным журналистом. Несколько лет назад он создал YouTube-канал «ЧестнОК» — о белорусском спорте и спортсменах. То есть сначала у него появились многочисленные читатели и зрители, а потом все они стали его болельщиками.

Правда, после начала протестов, в августе 2020 года, говорить о чистом спорте было уже невозможно: белорусские чемпионы шли в рядах демонстрантов.

Среди них были баскетболисты Елена Левченко и братья Мещеряковы, пловчиха Александра Герасименя, гимнаст Семен Букин, самбист Степан Попов, волейболисты Артур Удрис и Николай Шкляр, легкоатлеты Андрей Кравченко и Яна Максимова, кикбоксер Алексей Кудин. 30 августа 2020 года на улицы Минска вышла большая колонна спортсменов и тренеров с лозунгами «Народ — чемпион!», «Мы играем честно» и «Спортсмены с народом».

«Крумкачы» выходили на акции протеста едва ли не полным составом.

После одной из них футболистов команды Сергея Козеко и Павла Рассолько задержали и избили. Сергею отбили почки. А на 1 сентября был назначен матч кубка Беларуси «Крумкачы» — «Динамо Минск». 31 августа клуб призвал болельщиков прийти и поддержать команду в трудное для нее время. Болельщики пришли, и «Крумкачы» выиграли 2:0.

Фото из личного архива Ивулина / Instagram

Но первой спортивной жертвой белорусских силовиков стали не футболисты, а Алексей Кудин, многократный чемпион мира по кикбоксингу. Его арестовали 10 августа 2020 года и отправили в СИЗО по обвинению в сопротивлении сотруднику милиции. Потом перевели под домашний арест, а перед самым судом, в ноябре, — под подписку о невыезде. Дожидаться суда Кудин не стал — уехал в Россию. 21 января 2021 года его задержали в Москве по запросу белорусских властей, а в июле экстрадировали. Кудина приговорили к двум с половиной годам колонии.

Между тем осенью 2020 года спортсменов начали сажать уже осознанно, из мести. Долгие годы Лукашенко считал себя главным в белорусском спорте, а спортсменов — своими подчиненными. Так что их неожиданные выходы на демонстрации с лозунгом «Народ — чемпион!» были восприняты Лукашенко как личное оскорбление. А мстить он умеет.

30 сентября 2020 года баскетболистку Елену Левченко задержали в аэропорту Минска. Она должна была лететь за границу на лечение, а вместо этого отправилась на Окрестина отбывать 15 суток ареста. Потом в той же тюрьме отбывали свои аресты серебряный призер Олимпийских игр в десятиборье Андрей Кравченко, чемпион Европы по тайскому боксу Иван Ганин, капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро, чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат, чемпионка Беларуси по муай-тай Александра Ситникова, капитан микст-сборной по керлингу Дмитрий Баркан. Им повезло: после арестов они вышли на свободу. Но многим не повезло.

Дело в том, что с той самой осени в Беларуси появилось репрессивное ноу-хау: сначала человека сажают по административному делу, а пока он отсчитывает дни до освобождения, силовики наспех стряпают уголовное обвинение и отправляют отбывшего арест в СИЗО. Именно это случилось с Александром Ивулиным.

На марши в 2020 году он ходил и с плакатами, и с камерой для записи интервью. Интервью со спортсменами и другими участниками акций протеста выкладывал в свой YouTube-канал «ЧестнОК». Эти видео и стали основой его уголовного обвинения с формулировкой «видеозаписи побудительного характера», которые должны были «создать негативную оценку действующей власти, дискредитировать политическое и социальное положение в стране».

Ивулина арестовали 3 июня прошлого года и отправили на 30 суток административного ареста за флаг в окне. Но через месяц он не вышел на свободу, а был переведен в СИЗО. В обвинении, кроме «видеозаписей побудительного характера», — участие в маршах 23 августа и 27 сентября 2020 года. Суд прошел быстро, за два дня. В последнем слове Ивулин говорил не о себе и не о собственной невиновности, а о спорте и о спортсменах. Рассказывал, что свой канал «ЧестнОК» он начал вести для того, чтобы люди увидели белорусских спортсменов с другой стороны: «Белорусы увидели в них настоящих личностей. Они увидели, что белорусские спортсмены могут заботиться о бездомных животных и помогать им найти хозяев. Они увидели, что белорусские спортсмены могут оплачивать операции нуждающимся. Они поняли, что их волнуют точно такие же проблемы, как и всех в нашем обществе». И ни слова о собственной невиновности, ни единой просьбы о снисхождении.

Не сомневаюсь, что на первый же матч с участием Александра Ивулина после его освобождения соберутся болельщики, чтобы поприветствовать Иву. Если окажетесь на том матче, не забудьте: его номер — 25.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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