 

Мнение: Дикое поле

22.01.2022, 15:24, Разное
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История набега на Нижний Новгород молодых мужчин из Грозного с удостоверениями сотрудников МВД и похищения супруги отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева оказалась даже куда более дикой, чем выглядела на первый взгляд.

Пресс-секретарь президента России вообще не поверил в саму возможность этой истории. Так и сказал Дмитрий Песков: «Ну вообще фантастическая история, конечно, мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем».

И подчеркнул, что у чеченских силовиков нет и не может быть никакого особого статуса, так как в России существует единое правовое поле.

Шутка Пескова на счет «единого правового поля», явно, не удалась.

Пескова одернул Рамзан Кадыров, написав в своем телеграм-канале, что «оперативное мероприятие полицейских из ЧР в четверг было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с законодательством».

Что такое «в соответствии с законодательством» по Кадырову можно оценить еще по нескольким мыслям, изложенным главой Чечни в телеграм-канале.

Например, Кадыров написал, что потребовал у Верховного суда «принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его».

Вообще-то есть законодательно прописанный порядок лишения судей и судей в отставке статуса судьи. И генерал-майор МВД Рамзан Кадыров не имеет ни малейшего представления об этом законодательстве. И что совсем дико – даже не стесняется своей правовой дремучести.

А как расценивать вот эти слова Кадырова?

«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы».

Если это не угрозы федеральному судье и его семье, что это такое?

В общем, похоже, что Кадыров присоединил Россию к Чечне. И персонально для него вся Россия – это дикое поле.

Фотографии федерального судьи Сайди Янгулбаева отсюда
Фотография Дмитрия Пескова и Рамзана Кадырова  отсюда
Фотография Рамзана Кадырова  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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