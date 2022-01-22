Год спустя: Руперт Гринт показал подросшую дочь

Больше года исполнитель роли рыжеволосого волшебника Рона Уизли не появлялся в Instagram. За это время его аккаунт вырос до 4,6 млн. подписчиков. Однако, ни этот факт, ни самая ожидаемая премьера начала года – специальный эпизод “Гарри Поттер: 20 лет спустя” – не заставили Руперта Гринта вернуться в соцсети. И вот вчера актер, наконец, вышел из инста-забвения. Свой первый за долго время пост он начал с извинений и благодарностей

Оказывается, я отстой в Instagram. Но все равно с Новым годом! Спасибо всем вам за просмотр воссоединения Гарри Поттера. Так забавно оглядываться назад и делиться некоторыми из этих воспоминаний со всеми вами, – написал Гринт.

Свои слова Руперт сопроводил новым снимком своей дочери Уэнсдей, которой в этом году исполнится 2 года. Лицо девочки актер не показывает – кадре малышка снова изображен со спины. Уэнсдей сидит на кресле, на котором написано “Дом с прислугой” – название сериала, в котором снялся ее папа. Вчера, 21 января, как раз стартовала премьера третьего сезона.

Пост с крошкой Гринт тут же собрал более четырех тысяч комментариев. И в большинстве из них поклонники пытались выяснить, какого же цвета волосы у малышки.

Рыжие. Должно быть, это Уизли, – написал один, отметив при этом Тома Фелона, сыгравшего в поттериане Драко Малфлоя.

Блонди – похожа на Драко, – иронично заметил другой.

Напомним, со своей невестой, 28-летней Джорджией Грум, которая известна некоторым по роли в фильме “Ангус, стринги и поцелуи взасос”, Руперт встречается с 2011 года. В прошлом году пара спровоцировала слухи о помолвке, после того как папарацци заметили на ее безымянном пальце кольцо, но подтверждений этому так и не появилось. В 2018 году в интервью изданию The Guardian Руперт признался, что мечтает о детях:

Праздновать 30-летие было для меня странно. Потому что я не ощущаю себя на этот возраст и не понимаю, что там впереди. Я лишь продолжаю плыть по течению, играть интересных для меня персонажей и наблюдать за происходящим. Мне бы хотелось вскоре уже создать семью и родить детей. Если у меня будет сын, может, мне назвать его Роном? Это довольно хорошее имя, но все же скорее нет.

В мае стало известно, что Джорджия Грум, родила дочь. Первым об этом сообщило издание The Mirror. Представитель Руперта Гринта также попросил “уважать право пары на приватность в такое особенное время”.

Джорджия Грум