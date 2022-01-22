 

Билецкий: Единство не может быть там, где спокойно действует “пятая колонна”. Нам нужен закон о коллаборантах

22.01.2022, 15:12, Новости дня
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Об этом он сказал 22 января в ходе круглого стола “Единство народа. Защита демократии. Оборона государства”, который организован Киевским форумом по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале фонда Open Ukraine.

“Если мы говорим о единстве, то мы должны говорить и о другой стороне – о тех людях, которые в Украине откровенно презирают и не верят в аксиоматичность суверенности и соборности Украины, о “пятой колонне”, которая спокойно существует в Украине, которая спокойно развивается, со всеми ее силовыми отрядами, охранными фирмами, православно-уголовными группировками, их фракцией в парламенте, их СМИ, которые попали или не попали под санкции. И если мы говорим о единстве, то должны помнить, что оно не может быть там, где спокойно действует “пятая колонна”. Нам нужен закон о коллаборантах. Нам нужно на уровне закона прекратить любую подобную деятельность в Украине”, – заявил он.

Билецкий рассказал, что в Раду внесены два “достаточно похожих между собой” законопроекта о коллаборантах.

“Их совершенно спокойно блокирует сейчас сила, которую привел в парламент президент [Владимир Зеленский]. Их принятие – это насущная необходимость”, – подчеркнул лидер “Нацкорпуса”.

Он не уточнил, кого считает “пятой колонной”, но ранее уже призывал принять закон о коллаборантах и в этом контексте заявлял о необходимости запретить деятельность партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Действие закона несколько раз продлевали, последний раз – до 31 декабря 2022 года. 

Закон о коллаборантах должен быть принят перед выборами на Донбассе, говорил в 2020 году тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, в случае принятия закона, к ответственности не будут привлекать врачей, учителей и других лиц с оккупированных территорий, у которых “не было альтернативы”.

В январе 2021-го глава Минобороны Алексей Резников (тогда был вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины) сказал, что власти отказались от идеи принять отдельное законодательство о коллаборационизме. В законопроекте о переходном правосудии, по его словам, такого понятия не будет.

“В большинстве люди на оккупированной территории являются заложниками. Поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами”, – отметил Резников.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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