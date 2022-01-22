 

Командующий ВМС Германии заявил, что Крым “потерян и никогда не вернется”. МИД Украины потребовал объяснений

22.01.2022, 15:12, Новости дня
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Он высказал мнение, что Украина не соответствует требованиям для вступления в НАТО, так как Донбасс “оккупирован российской армией или теми, кого они называют повстанцами”. 

Президент России Владимир Путин на самом деле хочет уважения, считает немецкий вице-адмирал. 

“Предоставить кому-то уважение – это низкая цена или вообще отсутствие цены. Это легко – дать ему уважение, которого он требует и, возможно, заслуживает”, – продолжил он.

Шенбах сказал, что Россия – старая и важная страна, которая нужна Германии и Индии в противостоянии с Китаем, но отметил: “Эта страна не является демократией с нашей точки зрения”. 

“Конечно мы не можем согласиться с тем, что Россия делает в Чечне и других местах. Это должно быть рассмотрено, как и то, что происходит в Украине. Крымский полуостров потерян и никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что вопросы политики – это вопросы фактов и эмоций”, – добавил он. 

Крым может быть потерян “только в воображении” Шенбаха, заявил 22 января в ответ спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Его комментарий обнародован на сайте МИД. 

“Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы”, – заявил Николенко. 

В то время, когда число погибших на Донбассе превысило 14 тыс., а Крым “превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец”, слова немецкого вице-адмирала вызывают особое удивление, подчеркнул спикер МИД. 

“На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти пределы грубо нарушены. Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые поднимают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе”, – добавил он. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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