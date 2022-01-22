 

Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания

22.01.2022, 15:12, Новости дня
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В публикации отмечается, что Гербер подтвердила свой роман с 30-летним американским актером Остином Батлером. Пара была замечена во время прогулки по Лос-Анжелесу с собакой модели.

21 января фото, на которых Батлер обнимает Гербер за плечи во время свидания, были опубликованы в Instagram.

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Публикация от Models Event&Street Styles * (@modelsstylex)

Контекст:

Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года. Отец девушки – бизнесмен Ренди Гербер. У нее есть старший брат Пресли, он тоже работает моделью.

В 10 лет Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а в 15 лет она впервые снялась в кино, сыграв одну из ролей в фильме “Города-побратимы”. В 10-м сезоне популярного телесериала “Американская история ужасов” Кайя сыграла героиню Кендалл Карр.

С 2020 по 2021 год Гербер встречалась с австралийским актером Джейкобом Элорди. После расставания модель удалила все совместные фото с актером из Instagram.

Остин Батлер родился родился 17 августа 1991 года в Анахайме. Известность ему принесли роли в таких фильмах и сериалах, как “Зоуи 101”, “Их перепутали в роддоме”, “Жизнь непредсказуема” и “Дневники Кэрри”. С 2011-го по 2020-й год он встречался с американской актрисой Ванессой Хадженс, а в августе 2021 года у Батлера были отношения с Лили-Роуз Мелоди Депп.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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