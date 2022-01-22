 

Частое употребление кофе может привести к паническим атакам

22.01.2022, 15:07, Разное
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Ученые из Американской академии медицины выяснили, что одним из побочных эффектов чрезмерного употребления кофейного напитка является сильная реакция на нервные клетки. Дело может дойти даже до панических атак.
Тревожность, нервозное состояние, проблемы с сердцем – это лишь часть симптомов, утверждают медики. Лучше всего заменить кофе черным чаем, содержащим меньшее количество кофеина, или же простой водой.

Под влиянием стрессовых ситуаций человек может выпить несколько чашек бодрящего стимулятора, вследствие чего станет еще более раздражительным, считает шведский исследователь Б. Фредхольм.

По словам российского врача-кардиолога и телеведущего Александра Мясникова, стоит упомянуть о плюсах, ведь именно кофе может предотвратить развитие онкологических заболеваний. “Но только немного, 3-5 чашек будет вполне достаточно”, – констатирует автор книг о здоровье.

Источник: politexpert.net



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