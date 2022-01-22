Обозреватель Guardian – Лондону лучше держаться подальше от спора России с Украиной

Великобритания должна держаться подальше от споров между Россией и Украиной, уверен британский писатель и обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. По его мнению, премьер-министр Борис Джонсон никак не сможет спасти свой рейтинг или повлиять на Россию любыми угрозами. При этом российский президент Владимир Путин никогда не выказывал ни малейшего желания нанести ущерб или прервать торговлю с Великобританией или США, подчёркивает автор, и нет смысла намеренно обострять отношения.



AP

«В политике нет ничего более опасного, чем популист, который находится в беде — разве что такая ситуация, когда в беду попадают два популиста», — и именно такая ситуация разворачивается сейчас в отношении попыток британского премьер-министра Бориса Джонсона пригрозить российскому президенту Владимиру Путину, полагает британский писатель и обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. По его мнению, для обоих политиков сейчас «нет ничего более заманчивого, чем война», чтобы заработать очки в глазах своих избирателей и переключить внимание от насущных проблем и глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Западные стратеги наперебой заявляют, что война в конфликтном регионе на востоке Украины уже почти на пороге. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что «российское вторжение» может спровоцировать в Европе конфликт «невиданного масштаба» со времён Второй мировой войны. Президент США Джо Байден тоже настойчиво предупреждает Москву о «последствиях». Однако какое отношение всё это имеет к Великобритании, задаётся вопросом автор.

По его мнению, Джонсон никак не сможет спасти свои рейтинги угрозами в адрес Москвы, и при этом никакие заявления Запада всё равно не остановят Путина, если он решит действовать. Ещё в 1990-е годы российские эксперты и политики предупреждали Запад и призывали не приближать НАТО к российским границам, напоминает автор, однако западные лидеры «беспардонно высмеяли» этот совет.

«Лидеры НАТО упивались победой, вербуя новых членов на востоке — Польшу, Чехию, Венгрию и страны Балтии. Мольбы российских умеренных Запад проигнорировал. Одновременно Лондон открыл свои двери для украденных у РФ богатств. Результат был предсказуемым», — говорится в статье.

Не случайно на волне «популистско-патриотических лозунгов» в конце 1990-х к власти пришёл Владимир Путин, который уже тогда, по мнению бывшего посла Великобритании в Москве Родрика Брейтуэйта, был мастером формулировать «то чувство унижения, которое русские испытали после распада Советского Союза» и в полной мере использовать для своих целей агрессивный экспансионизм НАТО, решительно отвечая на выпады Запада.

Сегодняшняя Украина — независимое государство, однако она, как и Белоруссия, Грузия и Казахстан, обычно поддерживала мирные отношения в сфере интересов Москвы, подчёркивается в статье. Когда в 2014 году возник конфликт из-за Крыма и Запад ввёл в отношении РФ жёсткие экономические санкции, на практике они оказались бессмысленными, как и большинство подобных мер, отмечает Дженкинс: «Они лишь на короткое время дали возможность тем, кто их вводил, почувствовать себя хорошо, но в то же время нанесли ущерб бедным, вознаградили мошенников и заставили провинившийся режим укрепиться в окопах».

Вместе с тем Путин никогда не выказывал ни малейшего желания нанести ущерб или прервать торговлю с Великобританией или США, констатирует автор. «Да, он ведёт себя возмутительно по отношению к своим критикам дома и за границей и оскорбляет западные стандарты приличия и либерализма. Результатом этого является стареющее, эмигрирующее и деморализованное русское население. Но это его страна и его выбор», — говорится в статье.

По мнению автора, страны Запада вполне могут использовать для влияния на Москву свою «мягкую силу» посредством различных мер в сфере культуры, образования и экономики. «Но мы не можем устраивать полицейское ограждение путинских границ или мешать ему плохо обращаться со своими соседями. Это не наше дело», — уверен Дженкинс.

Он напоминает, что каждый европейский кризис «пропитан историей», но при этом важно не только извлекать исторические уроки, но и самому не оказаться в итоге в ловушке. «В своей большой статье 2021 года об «историческом единстве РФ и Украины» Путин не оставил места сомнениям в своём видении Российской империи — семьи славянских народов», — отмечает журналист. На протяжении столетий Украина вместе с Белоруссией формировала «внешнюю ограду» Москвы против вечно турбулентной западноевропейской политики.

В то же время Путин подтвердил и свою приверженность Минским соглашениям, направленным на прекращение боевых действий в Донбассе, подчёркивает автор. По мнению экспертов, это соглашение предлагает вполне справедливый путь для урегулирования конфликта в Донбассе. Оно включает в себя предоставление Киевом широкой внутренней автономии русскоязычным регионам Восточной Украины, отказ Запада от предложенного Бушем расширения НАТО на восток, а также отвод войск РФ от границы, восстановленной для Украины.

При этом на практике самым большим препятствием для реализации этих договорённостей стало нежелание Киева предоставить автономию Донбассу, говорится в статье. Самая большая угроза национальному миру и стабильности по всей Европе заключается в неспособности центральных правительств любого цвета мириться с децентрализацией и региональным разнообразием, констатирует автор. Кроме того, проблема заключается и в «отказе Запада признать право Москвы испытывать ощущение отсутствия безопасности на своих границах».

Внешнее стратегическое мировоззрение Путина несложно понять, если учитывать русские национальные традиции, — и при этом у него нет никакого желания «завоёвывать Европу», сколько бы западное военное лобби, потерпевшее крах и в Ираке, и в Афганистане, ни твердило обратное, пишет Дженкинс.

Многие украинцы сейчас рассчитывают, что Великобритания вместе с США окажут им помощь, в том числе военную, если РФ вдруг «продвинется дальше в Донбасс». Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «нелепо восседает на танке» и предупреждает Путина, чтобы он не совершал «стратегической ошибки», а министр обороны Бен Уоллес насмехается над Москвой, пока британские эсминцы шныряют вдоль крымского побережья, в то время как премьер-министр Джонсон отправляет Киеву несколько противотанковых ракет, говорится в статье.

«Это вопиющее приглашение Москве назвать действия Британии блефом», — предупреждает автор. По его мнению, если РФ всё же решится на «вторжение», о котором столько кричат на Западе, то максимум, что смогут сделать западные лидеры — это повысить издержки Москвы за счёт новых санкций, но они в итоге тоже не дадут никакого существенного результата, кроме нового повышения цены на газ.

«Для Великобритании броситься набирать очки для НАТО, угрожая РФ войной, было бы на грани безумия», — подчёркивается в статье. Но учитывая двусмысленные заявления многих британских политиков, важно чётко объяснять реальное положение вещей, и не в последнюю очередь именно украинцам, призывает автор.

По его мнению, Лондон никак не должен позволить втягивать себя в этот конфликт. «Пограничные споры РФ с соседями не имеют никакого отношения к Великобритании. И уж точно они не имеют никакого отношения к спасению шкуры Бориса Джонсона», — заключает обозреватель газеты The Guardian.