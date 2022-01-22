 

В РФ одобрили проведение конкурса на строительство жилья на определенных территориях

22.01.2022, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство РФ одобрило проект закона, дающего управляющей компании территории опережающего социально-экономического развития право заключать соглашения о строительстве жилья на конкурсной основе.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Законопроект предусматривает внесение изменений, касающихся проведение конкурса на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, чтобы улучшить жилищные условия граждан. 

Территория опережающего социально-экономического развития – экономическая зона, где действуют льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие привилегии, создаваемые для привлечения инвестиций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / В Украине за сутки подтвердили 323 случая COVID-19

24.08 / В Афганистане подорвался автомобиль с мирными жителями, погибли семь человек

05.06 / Речной теплоход затонул в Самаре

28.12 / “Вот это ласты”, “Ф-у-у”, “Мужик в колготках?” Волочкова показала голые ноги с верхнего ракурса

26.10 / Офис Зеленского назвал условия проведения выборов в неподконтрольном Донбассе

14.10 / В Instagram генконсульства РФ в Харькове украинцев поздравили с Днем защитников и защитниц, осудили политику Путина и выложили список агентов ФСБ

12.11 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 52 млн человек

26.05 / NBC – Флойды в Белом доме и выстрелы в Миннеаполисе — годовщина смерти Джорджа Флойда стала «важной вехой» в США

10.11 / “Внезапно обнаружила у себя грудь”. Волочкова показала фото топлес

11.02 / Украина подпишет новый меморандум с МВФ – глава Минфина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика