В РФ одобрили проведение конкурса на строительство жилья на определенных территориях

Правительство РФ одобрило проект закона, дающего управляющей компании территории опережающего социально-экономического развития право заключать соглашения о строительстве жилья на конкурсной основе.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Законопроект предусматривает внесение изменений, касающихся проведение конкурса на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, чтобы улучшить жилищные условия граждан.

Территория опережающего социально-экономического развития – экономическая зона, где действуют льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие привилегии, создаваемые для привлечения инвестиций.