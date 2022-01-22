 

Швыдкой назвал новые украинские санкции оскорблением самих украинцев и их культуры

22.01.2022, 15:00, Новости дня
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Новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций и учреждений, оскорбляют самих украинцев и умаляют значимость их культуры, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Новые санкции, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский против компании «Русские сезоны» и фонда «Национальное культурное наследие» – это всего лишь один из эпизодов борьбы нынешнего руководства Украины с русской культурой на украинской территории. С моей точки зрения, и эти санкции, и запрет на демонстрацию русских телевизионных программ, русских фильмов, равно как и запрет на русскую прессу – все это оскорбительно, прежде всего, по отношению к украинской культуре и украинской публике», – передает РИА «Новости» его слова.

Швыдкой добавил, что подобные запреты и ограничения свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Украины «глубочайшим образом недооценивает выдающееся значение украинской культуры и украинского языка». По его словам, такого рода ограничения и запреты можно вводить только тогда, когда есть «серьезная неуверенность» в том, что национальная культура украинцев достаточно богата, чтобы выступать наравне с другими мировыми культурами.

«С таким же успехом нужно запрещать распространение на Украине английской, немецкой, французской культуры. Я думаю, что все это не на пользу, прежде всего, самим гражданам Украины», – сказал он.

При этом Швыдкой подчеркнул, что не следует забывать о значительной части украинского населения, украинских гражданах, которые являются этническими русскими и имеют право на пользование собственным языком и на доступ к собственной культуре. По словам эксперта, существование санаций нарушает «всевозможные европейские законы».

«В данном случае я, к сожалению, думаю только о том, что великая украинская культура ставится в положение слабого феномена мировой художественной жизни, которая может проиграть некой более сильной культуре. Это огромная ошибка и серьезное заблуждение», – заключил он.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента РФ на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH. 



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