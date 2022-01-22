 

В “красную” зону карантина могут попасть еще три области Украины – Ляшко

22.01.2022, 14:26, Новости дня
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Министр рассказал, что во Львовской области три дня подряд растет динамика госпитализаций, но остальные показатели пока “адекватны”.

Как свидетельствуют данные Минзрава на утро 22 января, в Ровенской области этот показатель растет два дня подряд, в Черновицкой накануне зафиксировали превышение допустимого уровня динамики госпитализаций. 

В “красную” зону уже решили перевести Ивано-Франковскую область – более жесткие карантинные ограничения начнут действовать 24 января. 

Скриншот: moz.gov.ua
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

Осенью ряд областей и Киев были в “красной” зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в “желтую”. Последними “красную” зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря 2021 года все регионы находились в “желтой” зоне. 

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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