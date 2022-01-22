 

Ясько: Меня не пустили к Саакашвили в тюрьму в Рустави. Украинских врачей тоже не допускают. И до сих пор нет ответа на ноты МИД

22.01.2022, 14:26, Новости дня
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“Меня не пустили к Михаилу Саакашвили в тюрьму в Рустави. Таким образом, продолжается психологическое давление на него и его близких. На этой неделе мы направили три запроса на встречу: от меня как родственника и народного депутата Украины через посольство – через Министерство иностранных дел Украины, запрос от адвокатов и также его личный запрос на так называемое свидание с членом семьи”, – рассказала Ясько.

По ее словам, раньше с этим не было проблем, но теперь на все запросы получены отказы. Саакашвили не дают увидеться ни с родственниками, ни с депутатами из других стран, отметила политик. 

“Нужной медицинской помощи он не получает. Украинских врачей тоже не допускают. И до сих пор нет ответа на ноты МИД. Продолжатся информационная изоляция и моральное давление”, – подчеркнула Ясько. 

Нардеп призвала продолжать борьбу, искать политическое решение и работать над возвращением Саакашвили в Украину.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/videos/681481009900198/

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Ясько заявляла, что после перевода в тюрьму с 1-го по 10 января Саакашвили “был практически изолирован”. 10 января его навещала мать, а 12 января, по словам Ясько – украинский консул.

Саакашвили заявил 13 января в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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