 

Умерла “королева самбы”, певица Элза Суарес

22.01.2022, 14:26, Новости дня
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В публикации отмечается, что певица скончалась 20 января в своем доме на берегу моря в Рио-де-Жанейро по “естественным причинам”.

“Любимая и вечная Элза ушла на покой, но она навсегда останется в музыкальной истории, в наших сердцах и сердцах тысяч поклонников по всему миру. Как и хотела Элза Суарес, она пела до конца”, – цитирует издание заявление членов семьи певицы.

Контекст:

Элза Суарес родилась 23 июня 1930 года в трущобах (фавелах) Рио-де-Жанейро, Бразилия. В 16 лет выиграла музыкальный конкурс на радио, в 1959-м записала первый хит Se Acaso Você Chegasse, а в 1960-м выпустила одноименный дебютный альбом.

В период военной диктатуры в Бразилии (с 1 апреля 1964 года по 15 марта 1985 года) Суарес записала антиправительственную песню Opiniao, которая привела к аресту и вынужденному переезду в Италию.

В 1997 году Суарес выпустила альбом Trajetória, за который получила Prêmio Sharp как лучшая исполнительница самбы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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