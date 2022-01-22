 

Регулярные пешие прогулки способны предотвратить развитие сахарного диабета

22.01.2022, 14:23, Разное
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Исследователи Калифорнийского университета установили зависимость между количеством физической активности и возникновением сахарного диабета 2 типа. Так, добавляя к обычной дневной активности еще 4 тысячи шагов, можно снизить риск развития диабета на 6-12%.
В эксперименте приняли участие 4838 женщин в возрасте 65 лет и старше, у которых изначально отсутствовал сахарный диабет. Добровольцы в течение недели круглосуточно носили специальный акселерометр, закрепленный на правом бедре и подлежали медицинскому наблюдению в следующие 7 лет.

Из всей группы исследуемых женщин сахарный диабет позже было диагностировано у 395 человек, что составило всего 8% от общего числа добровольцев. Опираясь на результаты семилетних наблюдений, исследователи установили, что регулярное увеличение пройденных шагов до 2-4 тысяч смогло уменьшить развитие сахарного диабета второго типа на 6-12% соответственно.

Люди в возрасте свыше 65 лет часто сталкиваются с проблемами в передвижении, что пагубно влияет на их физическую активность в целом. Низкая активность, в свою очередь, увеличивает риск развития сахарного диабета 2 типа и ряда других заболеваний. Пешие прогулки принесут больше эффекта, если проводить их регулярно на свежем воздухе и стремиться увеличивать пройденное расстояние и темп.

Источник: 13news.ru



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