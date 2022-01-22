 

Троллейбус в Казани защемил дверями женщину и протащил ее несколько метров

22.01.2022, 14:16, Новости дня
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Водитель троллейбуса в Казани не заметил, что зажал дверями пожилую пассажирку, он протащите ее несколько метров, женщина скончалась, информирует МВД по Татарстану.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел еще 2 января. Пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из тролейбуса, водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров, продолжив движение, передает РИА «Новости».

Женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казани водитель троллейбуса ранил кондуктора саблей, «посвящая в рыцари».



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