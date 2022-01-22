Мерца избрали новым председателем консервативного Христианско-демократического союза

Фридрих Мерц избран новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), он набрал 95% голосов, трансляция велась в прямом эфире телеканала Phoenix.

Мерц стал третьим председателем ХДС чуть более чем за три года после того, как Ангела Меркель ушла с поста лидера партии.

Мерц до этого уже пытался стать председателем ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Армину Лашету, передает РИА «Новости».

Ранее Мерц раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за то, что тот не был до сих пор «ни в Москве, ни в Вашингтоне», несмотря на кризис безопасности в Европе.