 

Мерца избрали новым председателем консервативного Христианско-демократического союза

22.01.2022, 14:16, Новости дня
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Фридрих Мерц избран новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), он набрал 95% голосов, трансляция велась в прямом эфире телеканала Phoenix.

Мерц стал третьим председателем ХДС чуть более чем за три года после того, как Ангела Меркель ушла с поста лидера партии. 

Мерц до этого уже пытался стать председателем ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Армину Лашету, передает РИА «Новости».

Ранее Мерц раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за то, что тот не был до сих пор «ни в Москве, ни в Вашингтоне», несмотря на кризис безопасности в Европе. 



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