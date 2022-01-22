В ДТП с участием Шварценеггера пострадала женщина

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в дорожную аварию, в ходе которой пострадал один человек, передает TMZ.

По данным издания, Арнольд Шварценеггер был за рулем внедорожника Yukon в момент столкновения с красным Prius. Внедорожник начал переворачиваться и оказался на крыше легкового автомобиля.

Очевидцы сообщили, что столкновение было сильным, в машине Шварценеггера сработали подушки безопасности. Находившаяся за рулем Prius женщина доставлена в больницу.

«Нам сказали, что Арнольд в порядке», – информирует TMZ, передает ФАН.

Ранее американский актер и политик Арнольд Шварценеггер сообщил, что подарил бездомным ветеранам вооруженных сил США 25 небольших домов в Лос-Анджелесе.