 

Больных петербуржцев заставляют не ждать помощи врача на дому

22.01.2022, 14:04, Новости дня
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Глава Комздрава Дмитрий Лисовец предложил больным ковидом в легкой степени идти к врачам самостоятельно.

По его словам, в связи с пандемией загруженность врачей многократно возросла, поэтому в поликлиниках будут принимать только тех пациентов, которые живут рядом или могут приехать туда на собственных автомобилях. Общественный транспорт больным использовать не рекомендуется. Также поликлиникам предписано разделять потоки пациентов.

Разумность нововведения сомнительна, ведь можно заразить прохожих по пути к поликлинике или наоборот, пришедшему с простудой в ковидную зону медучреждения человеку легко подхватить вирус уже там.

Расширить географию надомной помощи помогло бы выделение дополнительного транспорта. Именно на дорогу у докторов уходит львиная доля времени, которое они могли бы потратить на пациентов. В Петербурге работает акция «Подвези врача»: волонтеры могут отвезти медика к больному. Куратор проекта Святослав Данилов не так давно говорил о том, что добровольцев-помощников достаточно, но люди начали просто выгорать от усталости. Он сказал также, что глава Комздрава снова призвал волонтеров помогать, перекладывая на них свою ответственность в очередной раз.

Всех этих проблем можно было бы избежать, отнесись Смольный к вакцинации более ответственно. Коллективный иммунитет мог давно сложиться, если бы городские власти соблюдали темпы прививки и не откидывали полезные идеи вроде поощрения прививающихся. О наступлении пятой волны пандемии Смольный и губернатор Александр Беглов знали заранее, судя по выступлениям. И тем удивительнее отсутствие нормальной подготовки и непродуманные ограничения, приведшие к росту заболеваемости.



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