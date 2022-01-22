Звездная вещь: где найти меховую панаму, как у Эмили Ратажковски

Сегодня героиней рубрики “Звездная вещь” становится актриса, модель и бизнеследи Эмили Ратажковски. На презентации своей книги “Мое тело” в Англии она представила утепленный лук – идеальный для переменчивой лондонской погоды. Настоящим украшением образа стал головной убор Эмили – пушистая панама-ведро в ореховом оттенке. Такие панамы из искусственного меха – плод творения британского бренда Emma Brewin, который носят и Рианна, и Рози Хантингтон-Уайтли. За каждой шляпой дизайнера выстраиваются очереди, причем, после заказа ждать изделие приходится от 6 до 8 недель – каждый аксессуар создается вручную.

Модель, как у Эмили, под названием Hazel Bucket можно приобрести на сайте Emma Brewin. Цена изделия – 400 фунтов стерлингов.