 

“Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу”. 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога

22.01.2022, 13:42, Новости дня
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“Про себя скажу, что в свое время я общалась с психологом, и может, и сейчас не мешало бы сходить, но времени совсем нет. Поэтому пока справляюсь сама, если что – иду к мужу”, – написала 45-летняя телеведущая.

Бадоева призналась, что поднять тему “психотерапии” ее подтолкнул комментарий подписчицы, которая обратилась к психологу, потому что “после декрета ей тяжело было выйти на работу”.

“Ходит ли кто-то из вас к психологу? Как вам кажется, нужно ли обращаться к этому специалисту за помощью, если вас что-то не устраивает, вы не справляетесь, или все можно решить самим? И вообще стоит ли в этом признаваться: что вы посещаете терапию – или это личный момент, о котором никто знать не должен, а только вы?” – спросила Бадоева у пользователей соцсети в подписи к публикации.

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Публикация от Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

С 2003-го по 2012-й Бадоева была замужем за украинским клипмейкером и режиссером Аланом Бадоевым. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения. От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть 23-летний сын Борис.

Бадоева вместе с бывшим супругом была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.

В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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